Het priesterschap voor iedereen

Apeldoorn

U bent priester bij Opus Dei. Wat betekent dat precies?

‘Opus Dei is een organisatie, of zoals ik het zelf liever noem, een familie, binnen de Rooms-Katholieke Kerk die vooral aandacht heeft voor heiligheid in het gewone leven. Dat betekent dat leden van Opus Dei midden in het leven staan, en de meeste leden zijn daarom leken. Dat gold ook voor mij, voor ik priester werd ben ik advocaat geweest, terwijl ik al lid van Opus Dei was. Ik heb als priester geen parochie, maar verzorg mijn pastorale taken vooral ten behoeve van de leden van Opus Dei en de mensen die bij ons vorming ontvangen.’

Hoe kwam u als katholiek bij twee van de belangrijkste reformatoren uit?

‘Ik kwam tijdens mijn theologiestudie in aanraking met L..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .