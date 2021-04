Pasen vieren op het Senegalese eiland Fadiouth

Afgelopen weekend werd over de hele wereld Pasen gevierd. Zo ook in de Republiek Senegal, een West-Afrikaans land aan de Atlantische Oceaan. Een priester leest uit de Bijbel tijdens een paasviering op Fadiouth, een Senegalees eiland. Fadiouth is een van de drie schelpeneilanden en ligt 114 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Dakar. Een houten voetgangersbrug van achthonderd meter lang verbindt het eiland met het dorp Joal. Opvallend aan Fadiouth is dat zo'n 90 procent van de inwoners katholiek is. De rest van het land Senegal heeft een moslimmeerderheid. Op het autoloze eiland zijn zowel moskeeën als kerken te vinden. De meeste wegen van Fadiouth leiden naar de katholieke Heilige Francois Xavier-kerk. <