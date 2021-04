Zendingswerker Cees van Duijn onverwachts overleden in Noord-Afrika

Op zijn standplaats in Noord-Afrika is zendingswerker dominee Cees van Duijn (60) dinsdagochtend onverwachts overleden.

Driebergen

Dat bevestigt de GZB, actief binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De zendingsorganisatie zond Van Duijn en zijn vrouw in 2019 uit naar Noord-Afrika om er kleine christelijke gemeenten te ondersteunen met coaching en toerusting.

Naar gewoonte verliet Van Duijn zijn huis om te gaan hardlopen. Hij werd onwel en naar het ziekenhuis gebracht. Zijn vrouw kreeg van de politie uren later het bericht dat hij reeds was overleden. Verdere gegevens zijn op dit moment nog niet bekend. Vanwege de aard van Van Duijns werk in een door de islam gedomineerd gebied is nooit publiek bekendgemaakt waar hij precies werkte. Daarom zegt de GZB ook niets over de plaats waar hij is overleden.

Van Duijn was pre..

