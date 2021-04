Eigenwijze en kritische theoloog Hans Küng (1928-2021) bleef zichzelf loyaal vinden

De Zwitserse theoloog Hans Küng (93) gold als een rijzende ster binnen de rooms-katholieke theologie, totdat paus Johannes Paulus II hem in 1980 zijn leerbevoegdheid ontnam. Küng spreidde daarna zijn theologische vleugels alleen maar verder uit. De theoloog is dinsdagmiddag thuis in zijn woonplaats Tübingen overleden.

Samen met Joseph Ratzinger (emeritus paus Benedictus XVI) behoorde Küng tot de weinige nog levende theologen die bijdroegen aan het baanbrekende Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Küng en Ratzinger waren in de jaren zestig bevriend en beiden hoogleraar in het Duitse Tübingen. Over hun vriendschap en (karakter)verschillen schreef journalist Freddy Derwahl het boek Der mit dem Fahrrad und der mit dem Alfa kam (‘Hij die met de fiets en hij die met de Alfa Romeo kwam’, 2008). Küng trad geregeld op als chauffeur voor de autoloze Ratzinger. Hun wegen scheidden toen Küng steeds kritischer ging schrijven over thema’s als de rooms-katholieke afwijzing van anticonceptie en de onfeilbaarheid van de paus. Zelf zou Küng zich altijd als e..

