Britse kerkleiders roepen regering op: bezuinig niet op hulp aan buitenland

Londen

In de dinsdageditie van de Evening Standard, een gratis lokaal dagblad dat doordeweeks wordt gepubliceerd in Londen, slaan Welby, het religieuze hoofd van de Anglicaanse Kerk, en de rooms-katholieke Nichols alarm over de voorgestelde vermindering in hulp van 0,7 procent van het bruto binnenlands product naar 0,5 procent. Ze schrijven: ‘De boekhouding sluitend maken tijdens een pandemie over de rug van de armsten ter wereld is onacceptabel.’ Ook schrijven de geestelijken dat bezuinigingen in de hulp aan landen in crisis schade zal aanrichten, bijvoorbeeld in Jemen. Sinds de start van de burgeroorlog in 2014 zijn er 80.000 kinderen overleden in dat land aan honger.

Minister van Financiën Rishi Sunak kondigde 25 no..

