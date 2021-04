De Bijbel vormt één lang verhaal over hoe God een reddingsactie op touw zet om de band te herstellen

Vertrouwen herstellen is niet eenvoudig. Dat blijkt niet alleen in politieke en menselijke relaties, maar ook in de verhouding tussen God en mensen. Dat God uiteindelijk deze band tòch herstelt, geeft hoop, zegt Myriam Klinker-De Klerck.

Myriam Klinker-De Klerck is universitair docent Nieuwe Testament. Zij schrijft dit artikel als lid van de gezamenlijke onderzoeksgroep BEST (Biblical Exegesis and Systematic Theology) van de Theologische Universiteiten in Apeldoorn en Kampen.

Wantrouwen. Het woord gonst de laatste dagen door politiek Den Haag. Er moet een regering komen. Maar draagvlak creëren wordt nog lastig. Voor wie dacht dat de toeslagenaffaire een ‘ongelukkige misser’ was… afgelopen week bleek maar weer dat de problemen veel dieper wortelen. De Kamer kan haar controlefunctie niet naar behoren uitvoeren. Ze moet steeds ‘op zoek’ naar de gevraagde informatie. Dat is niet bepaald bevorderlijk voor het vertrouwen en dus ook niet voor het vormen van een nieuwe regering. Herstel van vertrouwen lijkt ver weg.

Tussen mensen onderling blijkt al dat vertrouwen herstellen niet eenvoudig is, noch ‘aan de buitenkant’ voor diegene die het beschaamd heeft, noch ‘aan de binnenkant’ voor diegene die daar het slachtoffer van werd. Vertrouwen is een van de meest basale behoeften in een mensenbestaan, wellicht daarom ook zo kwetsbaar. Je hebt het nodig om de wereld aan te kunnen, om te durven groeien, om te durven geven aan en ontvangen van mensen om je heen. Maar gebrokenheid is een keiharde realiteit in ons mensenbestaan. Als mens ontkomen we er niet aan schade op te lopen maar deze ook zélf aan te richten.

Wat tussen mensen onderling geldt, geldt net zo goed in de volle breedte van onze maatschappij. Aan de ene kant is wederzijds vertrouwen basaal voor de goede organisatie van de samenleving, aan de andere kant blijkt deze dagen maar weer hoe ontzettend kwetsbaar dit is. Tegelijk is een zeker wantrouwen richting een regering toch op zijn plaats. Eigenbelang is nooit ver weg.

Ook in de tijd van het Nieuwe Testament speelde vertrouwen een grote rol in de organisatie van de samenleving. Sociale relaties waren opgezet volgens het model van het huishouden. Voor de stevigheid van deze relatie was wederzijdse loyaliteit (pistis – ‘geloof, vertrouwen’) van groot belang. De pater familias (vader des huizes) voorzag de overige leden van de familia (vrouw, kinderen, slaven en cliënten) van alles wat ze nodig hadden. Deed hij dat niet, dan zette hij zijn eer op het spel. Van hun kant moesten de leden van de familia de pater eer geven door zich te schikken in hun positie en zich te houden aan de gedragscode binnen de familie. Een vertrouwensbreuk werd gezien als uitermate schaamtevol. Vertrouwen herstellen was niet eenvoudig. Wie uit eigenbelang een scheve schaats reed, was ‘out’ tenzij de pater familias de schaamte ‘ophief’ en de band herstelde.

Handelen uit eigenbelang: wat dat betreft lijken wij allemaal op Adam en Eva. Toen God even niet keek, overtraden ze meteen de enige aan hen gestelde grens. Het was verleidelijk niet alleen ‘beeld van God’ te zijn, maar daarnaast ‘net als God’ te zijn, zélf de wet te stellen, los van Hem te leven. Zo verbraken Adam en Eva de gemeenschap met hun Maker – een schaamtevol gebeuren. Aan het einde van Genesis 3 waren ze al ‘out’ – en als kinderen van Adams familia delen wij in hun schande.

Gelukkig was dat pas het begin van het eerste Bijbelboek. De rest van de Bijbel vormt één lang verhaal over hoe God een reddingsactie op touw zet om die schande op te heffen en de band te herstellen. Als ultieme Pater Familias hecht God sterk aan loyaliteit. Tegelijk is Hij minstens zo sterk in liefde en barmhartigheid. Met het offer van zijn Zoon zette Hij een ultieme stap: door zélf de schande van het kruis op zich te nemen, herstelde Hij de band finaal.

Herstel van vertrouwen vraagt geduld. In dit mensenbestaan blijft het kwetsbaar. Maar sinds Pasen is er hoop die verder kijkt dan het hier en nu.

