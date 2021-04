Pelgrimstocht voor pater Van der Lugt

Amsterdam

Anne Claire van der Lugt, nicht van de in Syrië vermoorde pater Frans van der Lugt, organiseert in april volgend jaar een pelgrimstocht van Amsterdam naar Den Bosch ter nagedachtenis aan haar oom. De wandeltocht is tevens bestemd als steun aan de wederopbouw in Syrië. Deelnemers aan de ‘Walk for Homs' halen donaties op voor onder meer het opzetten van een Frans van der Lugt Centre in de Syrische stad Homs en voor goed onderwijs in de regio van de Syrische hoofdstad Damascus. Behalve meedoen aan de meerdaagse pelgrimstocht is het ook mogelijk de eerste en/of de laatste etappe te wandelen of een eigen pelgrimstocht te organiseren. <