Blogsbladen

Zijn we niet te sceptisch of te oppervlakkig om God nog aan het werk te zien? Die vraag stelt Pieter Kleingeld, Nederlands-gereformeerd predikant in Oegstgeest, in OnderWeg. Vroeger werd meer gesproken over Gods plan met en oordeel over deze wereld en ons leven. 'Misschien zijn we wel te veel gericht op doen en te weinig op kijken', schrijft hij. ‘Wij geloven dat God nog steeds handelt en werkt. Ook geloven we dat het goed is om dat handelen, met allerlei voorlopigheid, te benoemen en ons eigen handelen daarnaar te richten, want dat is hoe de Geest geloof in Christus concreet maakt.’ In het verleden zijn ontwikkelingen volgens hem te snel aangewezen als ‘Gods hand’. ‘Al te stellig spreken ov..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .