Witte evangelicals tegen vaccinatie: in elke innovatie schuilt Het Beest

Acht video’s staan nu een week of vier online en ChristiansAndTheVaccine.com is er pas sinds december. ‘Het viel mij op dat de informatie van overheid en wetenschappers totaal niet landde bij witte evangelicals in de Verenigde Staten’, zegt Chang in een zoom-sessie vanuit San José, in de Amerikaanse staat Californië. ‘Sterker nog, ze worden erdoor gestijfd in hun afkeer van juist die overheid en wetenschap; het is de feitelijke informatie van die bronnen die ze wantrouwen of ontkennen. En dan is het vechten tegen de bierkaai; met een biefstuk overtuig je nu eenmaal geen vegetariër.’

Curtis Chang (52) is theoloog en organisatiedeskundige, hoogleraar aan Duke en American University, Fuller Seminary en auteur van Engaging ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .