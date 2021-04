Dankzij glasvezel kun je nu studeren in een bourgondisch maar leeg Taizé

De oecumenische kloostergemeenschap van Taizé mag wegens de Franse lockdown opnieuw geen pelgrims meer ontvangen. Maar zij stelt nu studenten in staat om op de bourgondische heuvel te komen studeren, online hun colleges te volgen en zo het bedrukkende isolement te ontvluchten.

Studenten komen aan in een leeg Taizé.

Taizé

Het ging uiteindelijk allemaal heel snel, vertelt broeder Raphaël. Woensdagavond kondigde de Franse regering een nieuwe lockdown af. ‘Dit was een idee dat al een tijd in ons hoofd zat’, vertelt hij. Vrijdag plaatste de gemeenschap het aanbod om in Taizé te komen studeren en de online-colleges te volgen op zijn internetsite en Facebookpagina. ‘Voor de hele maand april, met mogelijkheid om het verblijf tot begin juli te verlengen.’

Binnen de kortste keren melden zich al meer dan twintig studenten. ‘We dachten dat we maximaal 25 studenten konden opvangen, maar we hebben nu ook al studenten die samen een kamer willen delen, dus het kan misschien nog ietsje stijgen.’ Het zijn hoofdzakelijk Franse studenten of buitenlandse studenten - met ..

