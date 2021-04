Vrouw wint een visreis maar mag van de kerk niet mee omdat ze vrouw is

Uniontown

Bryan Kelley, de predikant van de Bethel Baptist Church, die zelf ook mee op visreis zou gaan, verklaarde dat de boottocht door een derde partij was gedoneerd. Deze gulle gever had erop aangedrongen dat het alleen voor mannen zou zijn.

Maar de predikant wijst vooral op de noodzaak van voorzichtigheid. ‘We leven in een tijd van seksuele schandalen en beschuldigingen. Veel predikanten, onder wie ikzelf, nemen het persoonlijke standpunt in dat we onszelf niet in een positie willen brengen die tot een valse beschuldiging zou kunnen leiden.’ Het was daarom volgens de dominee ook geen kwestie van discriminatie, maar van ‘persoonlijke waarden en zelfbescherming’.

De anonieme donor heeft inmiddels aangeboden om Smaniotto - sinds meerdere ..

