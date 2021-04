Jongeren wakker maken

Van stilte is geen sprake. Drie zangeressen en een zanger brengen gospelmuziek ten gehore op een blauwverlicht podium. Ze worden begeleid door musici met opzwepende ritmes. Er is deze avond voor het eerst sinds het najaar van 2020 weer een speciale jongerendienst in de Volle Evangelie gemeente Maranatha Ministries. Ongeveer twintig mensen zijn aanwezig in het kerkgebouw in het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes, maar online is een veelvoud aan kijkers ingeschakeld.

Beryl Buyne is beheerder van het gebouw. Ze loopt met spatscherm voor haar gezicht rond, maar wel met een zichtbare glimlach op haar gezicht. 'Elke laatste vrijdagavond van de maand is er een jongerendienst, maar het ritme is er nu helaas weer helemaal uit. We zijn druk bezig om de jongeren wakker te maken en ik ben blij dat er weer wat mensen in de kerk zijn.'

Jeugdleidster Natascha Ghogli leidt de dienst met veel aandacht voor aanbidding en gebed. Enkele keren klinkt de nadrukkelijke oproep aan de jongeren om niet alleen te zijn en te blijven. 'Wees niet te bang en bescheiden om je hand uit te strekken om hulp te geven of te ontvangen. Wees niet alleen, jongelingen, want er zijn genoeg mensen om je heen om je op te vangen als dat nodig is.' Ze strekt haar hand uit naar boven. 'Onze God is een wonderwerkende God en Hij wil er ook voor jullie zijn.' Er wordt instemmend geknikt door de aanwezigen in de kerkzaal. 'We moeten nu alleen afronden in verband met de avondklok.'