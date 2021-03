‘Missie voor de kerk ligt buiten de kerk'

De missie moet bepalen hoe de kerk eruitziet, niet andersom. De kerk is nu vaak te druk met zichzelf. Zegt een anglicaanse theoloog, die promoveert in Amsterdam.

Winchester - Amsterdam

‘Zo gauw de reisbeperkingen zijn opgeheven, kom ik naar Amsterdam’, zegt Mark Collinson (52). Hij is missionair coördinator in het anglicaanse bisdom Winchester, in Zuid-Engeland, en promoveert woensdag aan de theologische faculteit van de Vrije Universiteit. Zijn proefschrift gaat over een visie voor missionair kerk-zijn, in eerste instantie voor de Anglicaanse Kerk in Engeland.

In zijn tijd breidde de gemeente – vanuit Christ Church in de binnenstad – uit naar twee nieuwe locaties, in Amsterdam-Zuid en Zuidoost. Kerkplanting en missie hadden zijn hart. Hij begon zijn loopbaan ooit als IT- en managementadviseur. ‘Mijn roeping is nog dezelfde. Ik hielp bedrijven en organisaties te v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .