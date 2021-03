Vijf tips om als kerk op een goede manier om te gaan met media-aandacht

Amersfoort

1. stel een woordvoerder aan

Kerken met een woordvoerder, daar wordt Marloes Nouwens, persvoorlichter bij de Protestantse Kerk, altijd blij van. ‘Dat hoeft trouwens niet iemand te zijn die het meeste weet, het is beter om iemand aan te stellen die makkelijk praat en zaken snel kan afwegen.’ Ook Jan van Klinken, die vaak mediatrainingen gaf aan schoolbesturen, vindt het een goed idee als kerk een woordvoerder aan te stellen. ‘Laat zo’n woordvoerder een mediatraining volgen. Zorg ook altijd dat er een vervanger is, want je wilt niet dat wanneer er iets voorvalt, er geen woordvoerder aanwezig is.’ Daarnaast is het belangrijk dat een woordvoerder altijd goed geïnforme..

