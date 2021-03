Wie was dominee Mieras, de predikant naar wie de Krimpense kerk is vernoemd?

In een paar dagen tijd is de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel een begrip geworden. Afgelopen zondag werd een verslaggever van RTV Rijnmond door een kerkganger aangevallen.

Officieel heeft de zeshoekige bakstenen zaalkerk aan de Nachtegaalstraat waarin de Oud Gereformeerde Gemeente van Krimpen aan den IJssel sinds 1962 samenkomt, geen naam. In de volksmond is ze de Mieraskerk gaan heten, naar dominee Marinus Abraham Mieras, die van 1944 tot 1982 predikant van de Oud Gereformeerde Gemeente in Krimpen aan den IJssel was. In Krimpen is de Mieraskerk een begrip.

Dominee Mieras was een grote naam in het kerkverband van de Oud Gereformeerde Gemeenten. Het kerkverband ontstond in 1907, toen een groot aantal bevindelijk-gereformeerde gemeenten samengingen in één kerkverband, de Gereformeerde Gemeenten. Een vooraanstaand predikant, Laurens Boone, weigerde mee te gaan. Hij vond dat het ambtsgewaad van bevind..

