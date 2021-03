Minder dan de helft van Amerika gaat nog naar de kerk

Het aandeel Amerikanen dat zichzelf beschouwt als lid van een kerk, synagoge of moskee is gedaald tot onder de 50 procent, blijkt uit een peiling van opinie-instituut Gallup.

Washington

De peiling is de eerste van deze soort en omvang sinds Gallup de vraag voor het eerst stelde in 1937, toen het kerklidmaatschap nog 73 procent bedroeg. De resultaten tonen aan dat er in decennia gemeten een ‘seismische’ verschuiving plaatsvond, niet alleen weg van bestaande kerken en religieuze instellingen, maar ook van andere organisaties zoals politieke partijen en vakbonden

In 2020 zei 47 procent van de Amerikanen dat ze lid waren van een kerk, synagoge of moskee. Het stembureau ontdekte ook dat het aantal mensen dat zei dat geloof erg belangrijk voor hen was, is gedaald tot 48 procent, een nieuw dieptepunt in de peilingen sinds 2000.

Kerklidmaatschap wordt in toenemende mate gezien als een overblijfsel, iets ouderw..

