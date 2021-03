Krimper Mieraskerk biedt excuses aan

Krimpen aan den IJssel

In Krimpen aan den IJssel kreeg een verslaggever van RTV Rijnmond zondagochtend klappen toen hij bij de Mieraskerk stond. Die kerk opende ondanks de coronaregels de deuren voor enkele honderden gelovigen. Een 43-jarige man uit Krimpen aan den IJssel is aangehouden. Hij is weer vrijgelaten en moet zich op een later moment verantwoorden bij de officier van justitie. Ook in de Sionkerk in Urk kwamen zondag veel kerkgangers samen. Daar werden een verslaggever en een cameraman van PowNed belaagd. Ook werd de verslaggever aangereden. Daarvoor is zondag een 35-jarige man aangehouden. Maandag werden nog twee Urkers (26 en 28 jaar) aangehouden. Ze hadden zichzelf gemeld bij de politie.

De 25 burgemeesters die samen het Veilig..

