Dubbele bevrijding bij Pesach

Joden vieren deze week Pesach, het feest waarin de uittocht uit Egypte wordt herdacht. Eén van de belangrijkste momenten is de seider, een feestelijke avond waarop men met elkaar eet en het verhaal over de uittocht leest. In Israël was er sprake van een bijzondere seideravond, want waar vorig jaar iedereen vanwege het coronavirus thuis moest blijven, konden veel mensen elkaar nu weer opzoeken. Dit komt doordat meer dan de helft van de bevolking inmiddels gevaccineerd is. Het is vooral onder orthodoxe joden gebruikelijk om het huis met bezemen te keren en te ontdoen van alle restjes gist. Deze restjes, chameetz genoemd, worden verbrand. Dit joodse ritueel laat zien dat er een breuk met het verleden wordt gemaakt. Zolang er chameetz in huis is, is Egypte, en daarmee de slavernij van het Joodse volk, nog in het hart. <