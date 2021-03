Kerken in Krimpen aan den IJssel reageren na aanval op journalist: ‘Mieraskerk is niet representatief’

Een oudgereformeerde kerkganger gaf een verslaggever in Krimpen aan den IJssel zondag een trap en een duw. In Nederland ontstond ophef over de honderden kerkgangers bij de diensten in de Mieraskerk. Welk beleid voeren de andere kerken van het dorp?

Krimpen aan den IJssel

‘Krimpen aan den IJssel is echt een dorp’, vertelt ChristenUnie-raadslid Reinier Cornet. ‘Van oudsher vrij kerkelijk, aantrekkelijk vanwege de landelijke ligging en toch dichtbij Rotterdam. Je hebt hier veel verschillende soorten kerken, van oud-gereformeerd tot confessioneel. We hebben ook een Molukse kerk in Krimpen. Tegenwoordig zijn steeds meer mensen niet gelovig, omdat ze vanuit Rotterdam hier komen wonen. Dat botst soms flink, over de koopzondag worden felle discussies gevoerd.’ Cornet vindt het beleid van de oud-gereformeerde Mieraskerk die een onbeperkt aantal bezoekers toestaat in de kerk niet representatief voor de 30.000 inwoners tellende plaats. ‘oor zover ik weet, houden alle andere kerken zich gelukki..

