Zo viert de wereld Palmpasen in coronatijd

Met minder palmtakken, broodhaantjes en optochten dan normaal hebben christenen over de hele wereld zondag Palmpasen gevierd.

Paus Franciscus: ‘De duivel zaait door crisis wantrouwen’ Paus Franciscus heeft zijn mis op Palmzondag voor het tweede jaar op rij opgedragen voor een bescheiden publiek. Bij de plechtigheden in de Sint-Pietersbasiliek waren zo’n 120 gelovigen en enkele tientallen kardinalen aanwezig. De 84-jarige paus sprak over de ellende die is veroorzaakt door de pandemie. Mensen lijden volgens Franciscus fysiek, psychisch en spiritueel. ‘De duivel maakt misbruik van de crisis om wantrouwen, wanhoop en verdeeldheid te zaaien’, waarschuwde hij. beeld afp / Giuseppe Lami



Zingen in een zoutmijn Een katholieke priester viert de eucharistie tijdens Palmzondag in de Zoutkathedraal van Zipaquira, een ondergrondse kerk 45 kilometer ten noorden van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. beeld afp / Juan Barreto



Drive-in viering in Paraquay Deelnemers aan een drive-in viering voor de kathedraal Ascuncion, Paraquay, zwaaien met palmtakken. Door de nieuwe coronamaatregelen die zondag ingingen in het Latijns-Amerikaanse land moeten de gelovigen zittend in hun auto’s worden gezegend. beeld epa / Nathalia Aguilar



Dichtbij de plek waar Jezus’ ooit Jeruzalem binnenreed Een processie van christenen met palmtakken op de Olijfberg bij de Oude Stad van Jeruzalem. In Israël komen het openbare en het religieuze leven sinds de coronacrisis weer op gang. beeld afp / Emmanuel Dunand



Slechts 10 procent van de kerkgangers Een misdienaar loopt met mondmasker en palmtak over de binnenplaats van de Praagse burcht in de Tsjechische hoofdstad Praag. In de St. Vitus-kathedraal bij de burcht mag slechts 10 procent van het normale aantal kerkgangers aan de vieringen deelnemen. beeld epa / Martin Divisek