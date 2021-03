‘Het kruis is voor hen een satanssymbool’

Veertien gewonden veroorzaakte de aanslag op een kerk in het Indonesische Makassar zondag. De omgekomen zelfdoders in de hoofdstad van Sulawesi vormden een echtpaar. Aanslagen door gezinnen lijkt een trend.

Een Indonesische politieagente schermt de locatie van de kerkaanslag in Makassar af.

Makassar

‘De twee mensen op de motorfiets waren getrouwd, man en vrouw’, zegt Ari Hartono, contactpersoon van Open Doors in Jakarta. Hij heeft veel bekenden in Makassar, de hoofdstad van het Indonesische eiland Sulawesi (ooit Zuid-Celebes). Makassar telt ruim anderhalf miljoen inwoners, duizenden moskeeën en tientallen kerken.

Zondagmorgen half elf wilde een echtpaar op een motorfiets de ‘Katedral Hati Kudus Yesus yang Mahakudus’ binnen. Het was druk, want de eerste dienst ging uit en de tweede zou beginnen. Mensen liepen in en uit.

gewond meisje

Maar de Heilig Hart van Jezus-kerk, op de hoek van de straten Thamrin en Kajaolalido wordt bewaakt, ‘op zich al een veeg teken natuurlijk’, reageerde iemand op t..

