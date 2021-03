Filmpjes bisschoppen over betekenis Pasen

Amersfoort

In een serie filmpjes geven de Nederlandse bisschoppen de komende dagen op een persoonlijke manier uitleg bij de onderdelen uit de paastijd. Afgelopen zondag, Palmpasen, ging het eerste filmpje in een serie van acht online op www.vierpasen.nl. Bisschop Jan Hendriks van bisdom Haarlem-Amsterdam vertelt daarin over de betekenis van Palmzondag. Andere bisschoppen leggen in filmpjes die de komende dagen gepubliceerd worden onder meer uit wat Witte Donderdag, Stille Zaterdag, de Paaswake en Pasen betekent. Ze doen dat steeds aan de hand van vier vragen. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .