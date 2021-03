Kerk gaat met kunstwerken de Stille Week in

Kerkleden in Krimpen aan den IJssel bedachten een kunstproject in de aanloop naar Pasen. De kunstwerken krijgen de komende dagen een plek tijdens vieringen in de Stille Week.

Krimpen aan den IJssel

Hoe leef je samen als kerkelijke gemeenschap naar Pasen toe als je elkaar amper fysiek kunt ontmoeten? Dat is een vraag die enkele gemeenteleden van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Krimpen aan den IJssel zich hebben gesteld. Als antwoord op deze vraag werd een kunstproject bedacht, dat heeft geresulteerd in een heuse expositie in de Immanuelkerk. De kerk als museum. Al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat meeste musea meestal iets meer ruimte gebruiken om zo'n veelheid aan kunst tentoon te stellen.

'Een collega vertelde over een kerk waar gemeenteleden werden opgeroepen om kunstwerken bij een bepaald thema te maken. Ik was meteen verkocht en dacht: dat wil ik ook in onze kerk.' Rianne Ensing, een van..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .