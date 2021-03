Blogsbladen

‘God? Bestaat U niet? Of doe ik het fout?' Een anonieme vrouw worstelt met die vraag op platform Lazarus. Ze verloor in korte tijd inkomen, dromen en gezondheid. ‘In het lijden dat we tegenkwamen, werd mijn godsbeeld volledig op de kop gezet. Dat godsbeeld was gekleurd door mijn opvoeding in de evangelische beweging, de vrijgemaakte scholen waar ik op zat en de charismatische conferenties die ik bezocht in mijn jeugd. (...) "Alles werkt mee ten goede, voor hen die God liefhebben.” O ja, God? Hoe dan? (...) Of: "God heeft een doel met je leven, leer Zijn stem te verstaan.” O ja, God? Heb ik dan niet goed genoeg gebeden?' God sprak niet, schrijft ze, loste de situatie niet op. Hij bleef st..

