Burgemeester Krimpen vraagt kerkgangers thuis te blijven. ‘Volg de dienst alstublieft digitaal’

Nadat de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel aankondigde zondag de deuren te openen voor alle kerkgangers, heeft het gemeentebestuur een brief laten uitgaan. ‘Volg de kerkdienst alstublieft digitaal’, roept burgemeester Vroom op.

Krimpen aan den IJssel

‘De tijd voor het versoepelen van de regels is nog niet begonnen’, waarschuwt het gemeentebestuur in de brief aan de Krimpense kerken en kerkgangers. Burgemeester Martijn Vroom en zijn wethouders constateren dat het draagvlak voor de coronamaatregelen afneemt, maar dat tegelijkertijd het aantal besmettingen in de gemeente weer ‘enorm’ toeneemt.

De dringende oproep aan de kerken om zich te houden aan de overheidsmaatregelen, volgt op het besluit van de plaatselijke Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland om geen maximum aantal bezoekers meer te hanteren. Wel wordt bij de diensten in hun Mieraskerk rekening gehouden met de aanbevolen anderhalve meter afstand. Ook staan ramen open om te ventileren. De gemeente beroept z..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .