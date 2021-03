‘Toen de veertigdagentijd begon, dacht ik: ik ga niet vasten, ik ga elke dag een klein feestje vieren’

Wat doet de weg die Jezus ging met jou? Wat laat je niet meer los als je hierover nadenkt of mediteert? In de veertigdagentijd geven mensen antwoord. Vandaag: Bettelies Westerbeek, voorganger en buurtpastor in de Haagse wijk Moerwijk.

Bettelies Westerbeek is pastor en missionair pionier bij Geloven in Moerwijk (voorheen MarcusConnect) in Den Haag en is missionair aanjager in het Westland.

‘De veertigdagentijd is voor veel mensen een periode van vasten. Maar nog soberder leven, dat is niet goed voor mezelf en niet goed voor onze gemeenschap hier in Moerwijk. We hebben iets anders nodig waarin we God kunnen vinden.

De Haagse buurt waar ik woon en werk, is een van de armste wijken van het land. Veel mensen zitten in de schuldsanering en corona versterkt de neerwaartse spiraal in de wijk. Veel mensen zijn hun werk kwijtgeraakt, ook zwart werk - dat wordt natuurlijk niet gecompenseerd. En er wonen hier veel mensen met psychische problemen.

Mensen hier balanceren op het randje en voelen zich verwaarloosd en gewantrouwd door de overheid. Zelf voel ik die verontwaardiging ook: ja hallo, gaat hier nog eens wat veranderen? Wie neemt ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .