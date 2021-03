‘Het heil van Christus is sterker dan mijn pijn’

Wessel ten Boom (62) heeft kanker. Het maakt voor zijn gemoed niet zo veel uit. ‘Ik kan heel verdrietig zijn, dat was als kind al zo: dan kon ik niet naar school en moest ik thuis op een matje voor de kachel zitten, alleen. Maar er is ook altijd levenskracht en levensvreugde in mij. Ik ben eigenlijk niet minder gelukkig dan voordat ik hoorde dat ik kanker had.'

Drie jaar geleden was dat. Sindsdien krijgt hij chemobehandelingen, om de ziekte te remmen, want beter wordt hij niet meer. De eerste twee jaren merkte hij er weinig van. Tegenwoordig moet hij vaker even op bed liggen, vanwege pijn en moeheid. ‘Maar ik ben blij met elke dag. Opstaan is het moeilijkst. Dan heb ik de meeste pijn. Als ik om half elf met koffie achter m..

