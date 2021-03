Online kunst op het orgel

Orgelklanken sterven langzaam weg in een lege Kloosterkerk in Den Haag. Achter het klavier zit organist Geerten van de Wetering die deze weken geregeld in de kerk te vinden is. De ene keer om te studeren, de andere keer om diensten te begeleiden. Onlangs was hij nog tot diep in de nacht in de kerk om een opname te maken van het stuk 'Miroir de Peine' van de Nederlandse componist Hendrik Andriessen, die op zijn website te bekijken is. Het stuk klinkt ook tijdens de dienst op Goede Vrijdag. 'Tijdens deze dienst staat vooral muziek centraal. Omdat koormuziek dit jaar lastig is, doen we 'Miroir de Peine' voor sopraan en orgel. Een liederencyclus over het lijden van Jezus, bezien vanuit Maria.'