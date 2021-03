'Kleine bladen, zoek elkaar op'

Leeuwarden

CW Opinie, voorheen Christelijk Weekblad en Centraal Weekblad, was een tweewekelijks opinieblad dat vorig jaar samenging met Het Goede Leven, onder de vlag van het Friesch Dagblad. De abonnees van CW Opinie gingen over naar dit vernieuwde magazine en online platform. Een stap die nu het einde van het magazine betekent. ‘Een echt goed breed christelijk magazine gaan we nu wel missen’, zegt Ineke Evink, zeventien jaar lang redacteur en eindredacteur voor CW Opinie en Het Goede Leven. ‘Met CW Opinie zaten we als blad tussen Volzin en De Nieuwe Koers in. We waren uitgesproken christelijk, maar thema’s zoals het..

