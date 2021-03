Centraal Weekblad wilde verbinder zijn

Amersfoort

De hele twintigste eeuw waren de Gereformeerde Kerken een begrip in Nederland. In de jaren vijftig telden ze 740.000 leden, ruim achthonderd gemeenten en bijna duizend predikanten. Gereformeerden werden principieel, rechtlijnig en strijdbaar gevonden, altijd tot discussie bereid. Theologen voerden de boventoon in het debat, zij gaven de richting aan. Van de vele bladen waarin zij schreven, was het Centraal Weekblad het grootste. Zijn invloed was groot.

Het Centraal Weekblad verscheen voor het eerst in februari 1953, kort na de watersnoodramp in het zuidwesten van Nederland en vlak voor de dood van Sovjetleider Josef Stalin. De volledige titel gaf tevens de doelgroep aan: ‘Centraal Weekblad ten dienste van de Geref..

