The Passion als een universeel verhaal waaraan niemand aanstoot zal nemen

Het kruis is ook symbool van de horizontale en verticale boodschap van The Passion, zegt KRO-NCRV.

De eerste editie van The Passion zonder de EO zal er donderdagavond vertrouwd uitzien: in de - wegens corona lege - binnenstad van Roermond krijgen popliedjes in het licht van het lijdensverhaal een nieuwe betekenis; acteurs spreken teksten uit die rechtstreeks uit de Bijbel komen. Maar KRO-NCRV belooft ook ‘nieuwe en actuele elementen’: zo zijn er voor het eerst liedjes uit het Engels vertaald, waarmee de vijver waaruit het muzikale deel gevist wordt, oneindig veel groter is geworden. Zo zingt Judas, als hij besluit Jezus te verraden, ‘Ik ben maar een mens’, de vertaling van ‘Human’ van de Britse singer-songwriter Rag’n Bone. ‘Echt kippenvel’, zegt Reinder van Dijk, die als eindredacteur vanuit KRO-NCRV eindverantwoordelijk is voor het pro..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .