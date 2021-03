‘Operatie #prikpositief’ moet jongeren in lockdown helpen

‘Jongeren voelen zich lusteloos en eenzaam.’ Dat schreef Youth for Christ in februari in een open brief naar de kerken. De nieuwe landelijke actie ‘Operatie #prikpositief’, opgezet door het hulpplatform ‘#nietalleen’, is in het leven geroepen om christelijke jongeren een hart onder de riem te steken. Mark de Boer (50) is campagneleider van het nieuwe initiatief.