Kijkers uit moslimlanden zijn ‘het wonder van de coronacrisis’ voor de Irankerk in Nederland

De Irankerk in Amersfoort, waar elke maand twee integratiekerkdiensten plaatsvinden voor migranten uit heel Nederland, maakte aan het begin van de coronacrisis een wonder mee. Dankzij Instagram bidden zij op verzoek voor kijkers uit Iran.

De Irankerk huist al bijna vijftien jaar in Amersfoort. Twee zondagmiddagen per maand is er in de Martuskerk, een van de zeven kerkgebouwen van Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Amersfoort, een integratiedienst voor Iraniërs en Afghanen.

Zij komen normaal gesproken vanuit heel Nederland naar het kerkgebouw dicht bij het station. Door de coronacrisis zijn er maar drie bezoekers die deze zondagmiddag de tweetalige kerkdienst mogen bijwonen: Negar Khodaeifar (36), haar moeder en zoontje. Ze zijn door een kennis van het asielzoekerscentrum in Hengelo naar de Martuskerk gereden. De kijkers thuis wonen van Katwijk tot Maastricht - én in Iran. Dat blijkt als om twee uur ‘s middags de dienst begint en via Instagram rechtstreeks wordt uitgezonde..

