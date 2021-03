De Katholieke Kerk heeft behoefte aan een theologie van verrukking en genot

Homorelaties kunnen niet gezegend worden vindt het Vaticaan. Maar bij de theologische fundering van die afwijzing zijn wel kritische vragen te stellen. Wordt het geen tijd ook theologisch na te denken over een lang over het hoofd gezien vrouwelijk lichaamsdeel, voor een clitoristheologie?

‘Bijbelgetrouwe’ protestanten zijn niet zelden in hun nopjes met de stevige afwijzing van homoseksuele handelingen door de Rooms-Katholieke Kerk. Zij voelen zich hier dichter bij de katholieken staan dan bij hun liberale medeprotestanten. ‘Jullie nemen de Bijbel tenminste serieus’, zeggen ze dan.

Alleen baseert de Katholieke Kerk haar afwijzing van homoseks niet zozeer op de Bijbel, maar veeleer op de ‘natuurwet’. Dit specifiek katholieke onderdeel van de christelijke moraal leert dat de mens dankzij zijn verstand in staat is, het onderscheid tussen zedelijk en onzedelijk handelen af te leiden uit zijn eigen natuur, uit de menselijke aard. In zekere zin is de moraal in de natuur meegeschapen; de mens kan goed en kwaad dankzij filosofisch ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .