Heeft Hugo de Jonge nu wel of niet contact gehad met kerken over pilots met testbewijzen?

Het blijft vaag: hebben de kerken en het ministerie van Volksgezondheid nu wel of niet met elkaar gesproken over samenkomsten met toegangstesten? Beide partijen zeggen open te staan voor een gesprek hierover.

De Haarlemse band Chef’Special afgelopen weekend tijdens popfestival Back To Live op het evenemententerrein van Walibi Holland. Het event valt onder een reeks van proefevenementen waarbij Fieldlab onderzoekt hoe grote evenementen veilig kunnen plaatsvinden in coronatijd.

Den Haag

Van voetbalwedstrijden tot festivals en concerten, de afgelopen tijd zijn er al verschillende zogenoemde Fieldlab-experimenten geweest. Tijdens deze meer grootschalige bijeenkomsten kijken onderzoekers hoe evenementen op termijn veilig en verantwoord kunnen worden georganiseerd. Tijdens het coronadebat van woensdag 24 maart diende onder meer Carla Dik-Faber van de ChristenUnie een motie in waarin wordt aangedrongen op het inzetten van nieuwe pilots in april. Daarbij is het de bedoeling dat mensen een testbewijs kunnen krijgen, waarmee ze tijdelijk toegang kunnen krijgen tot evenementen en activiteiten. Zou het kabinet willen kijken of dit soort pilots ook voor de kerken mogelijk zijn, vroeg ze tijdens haar laatste debat in de Twe..

