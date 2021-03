Jonathan (10) loopt tot Pasen elke dag naar school. ‘Huiswerk is voor het weekend’

Arnhem

‘Het is nu half vijf in de middag, en hij is net thuis’, zegt Ingrid Hamelink, de moeder van Jonathan. ‘Vanochtend vroeg is hij vertrokken, om half acht. Als hij opstaat, lig ik nog in bed. Dan maakt hij zelf zijn brood klaar, pakt z'n tas en gaat hij naar school lopen. Het is zo'n zeven kilometer enkele reis, dus veertien kilometer per dag. Normaal fietst hij naar school, maar nu had hij bedacht dat hij wel een keer zou kunnen lopen. Hij wilde zichzelf weleens uitdagen. Dat ging best goed. Van één keer kwam twee keer, en hij kreeg de smaak te pakken. Zijn idee was om het vol te houden tot Pasen. Wij, mijn man en ik, zeiden gekscherend dat hij zich dan wel zou kunnen laten sponsoren. Nou, dat vond hij eigenlijk wel een goed idee.’

