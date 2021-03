Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?

Nijmegen

Hoewel ze katholiek is opgevoed, had Yvonne Benschop, hoogleraar Organizational Behavior aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, nog nooit van het verhaal van koningin Wasti gehoord. Mariecke van den Berg kan dat haar niet kwalijk nemen. ‘Je komt in de Bijbel niet zomaar uit bij Wasti. Het Oude Testament staat in de beleving van veel christenen lager in de hiërarchie dan het Nieuwe testament, binnen het Oude Testament wordt bijbelboek Ester relatief weinig gelezen en binnen Ester is Wasti ook nog eens een bijfiguur’, schetst de hoogleraar christendom en feminisme, eveneens in Nijmegen.

Het verhaal gaat als volgt. Wasti is een van de vrouwen van de Perzische koning Ahasveros. De koning geeft een groot feest, met ve..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .