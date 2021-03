'Gods nabijheid ervaren'

Drie leden van baptistengemeente Bethel in Harlingen zijn bij elkaar gekomen in hun kerkgebouw. Ze vormen een 'triade' en komen geregeld bij elkaar rond een geopende Bijbel met als doel elkaar te bemoedigen, op te bouwen in het geloof en met elkaar te bidden. Voorheen gebeurde dit in huiskringen, maar door de corona-maatregelen zijn bijeenkomsten in huiskamers met meerdere mensen niet meer mogelijk.

Aan de vooravond van de veertigdagentijd werd het plan om triades te vormen binnen de gemeente gelanceerd, al is het de bedoeling dat leden zelf het initiatief nemen. Er wordt geen indeling gemaakt en iedereen is vrij om mee te doen of niet. Jannie Bijma (59) was er samen met twee anderen snel bij. 'Ik mis het contact en ben blij door middel van deze vorm weer echt het gesprek aan te kunnen gaan met geloofsgenoten. Al is het ook wel spannend, want met drie mensen wordt het al snel persoonlijk.' Ze vertelt dat het haar heeft getroffen in het afgelopen jaar dat God niet gebonden is aan tijd en plaats, maar dat de Heilige Geest daadwerkelijk in gelovigen woont. 'Overal waar gelovigen zijn, daar is de nabijheid van God te ervaren..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .