‘Er wás iemand, mijn handen gingen tintelen en ik wist: dit is God’

Ada den Balvert (68) is twee jaar geleden in God gaan geloven. ‘Mensen met een hersenaandoening hebben soms een verminderd waarnemingsvermogen. Zo leefde ik ook. Maar sinds ik geloof, is het alsof mijn ogen geopend zijn...