Dit zijn de acht redenen voor het succes van Mozaiek. ‘Het is een ideale EO-kerk’

Van een huiskamerbijeenkomst in Veenendaal naar een evangelische kerk met negen gemeenten. Hoe is de snelle opmars van Mozaiek te verklaren? ‘Het is een ideale EO-kerk, die christenen uit diverse tradities weet te verenigen.’

Amersfoort

De evangelische gemeente Mozaiek, geesteskind van voorganger en aanbiddingsleider Kees Kraayenoord, slaat haar vleugels uit. Wat begon in 2012 met een klein groepje mensen in een huiskamer in Veenendaal - Mozaiek0318 - groeide uit tot een megakerk met in normale tijden vierduizend bezoekers van de zondagse diensten. Twee jaar geleden begon Mozaiek033 in Nijkerk, waar tot aan de uitbraak van corona in het voorjaar van 2020 gemiddeld duizend bezoekers per zondag kwamen.

De crisis heeft de leiding van Mozaiek er niet van weerhouden verder te gaan met voorbereidingen voor het stichten van nieuwe kerken, schrijft zij in de laatste nieuwsbrief. Mozaiek breidt uit met zeven nieuwe gemeenten: Rotterdam (010), Amsterdam-Zuidoost (020), A..

