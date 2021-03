‘Er wás iemand, mijn handen gingen tintelen en ik wist: dit is God’

Ada den Balvert (68) is twee jaar geleden in God gaan geloven. Het is ‘als een vloedgolf’ over haar heen gekomen. ‘Mensen met een hersenaandoening hebben soms een verminderd waarnemingsvermogen, een neglect. Zo leefde ik ook. Maar sinds ik geloof, is het alsof mijn ogen geopend zijn.’ En de haat tegen haar vader is verdwenen.

Als zelfstandige bedrijfsarts moest ze er vaak op uit. Bedrijven bezoeken in de betonsector, de thuiszorg. Maar die dag in 2012 was ze gelukkig thuis. Jan, haar man, die ze als veertiger had leren kennen bij het Utrechtse wandelclubje Sneu, voor alleengaanden met wat zelfspot, voelde zich niet lekker. ‘Hij gaf over, maar wilde niet naar de huisarts. Ik ging even iets ophalen in de keuken en hoorde boven een bonk. Ik vloog ernaartoe en zag hem liggen, zijn ogen weggedraaid. Moeizaam probeerde ik hem in stabiele zijligging te brengen en belde 112. Binnen vijf minuten waren ze er: twee ambulances, politie, brandweer – ze stormden naar boven. Alle clichés worden dan werkelijkheid, alsof je uit jezelf treedt: wat gebeurt hier?

Ze reanimeerden ..

