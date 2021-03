Skills, knowhow en expertise van de Geest om te preken

Ik ben zo iemand die een film voor de tweede keer kan bekijken, terwijl ik geen idee heb hoe die afloopt. Of – nog erger – ik struinde een keer een hele middag rond op een locatie die op de Werelderfgoedlijst staat. Ik schoot foto’s en appte naar vrienden hoe geweldig het was. Bekeek ik later foto’s van jaren ervoor en bleek ik er al eens geweest te zijn!

Zoiets kan me ook gebeuren als ik de Bijbel lees. Die heb ik al meer dan eens gelezen, in verschillende vertalingen. Ik startte recent in The Message, de Bijbel in eigentijds Amerikaans-Engels.

Genesis las als een trein; soms vergat ik bijna hoe het ook al alweer verder ging. Ik las in Exodus hoe God steeds aan zijn volk liet weten dat Hij de ‘Ik ben’ is. Toen het volk in hoofdstuk 16 kla..