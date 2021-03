De online diensten van ‘dominee Ton’ trekken duizenden kijkers. ‘Na corona zal het anders zijn en blijven’

In Dokkum maken kerken en voorgangers zich online zichtbaar. Zo begon ‘dominee Ton’ met korte filmpjes, in eerste instantie voor kinderen. Inmiddels worden ze door een paar duizend volgers bekeken.

‘We hebben een praktisch gebouw dat goed bereikbaar is, dat zich goed leent voor ontmoeting en alle ruimte heeft om bijvoorbeeld ook koren en orkesten de ruimte te geven.’ Herman de Vries, predikant van de protestantse gemeente De Herberg in Dokkum, zit ontspannen achter een tafel in een van de ruimten van het kerkgebouw. Vroeger was het een theater. Naar sporen daarvan hoef je niet lang te zoeken. Er is een foyer en de kerkzaal heeft een podium met lichten, katrollen en coulissen. En wat te denken van kleedkamers met kleine gloeilampen om een spiegel?

De Herberg is inderdaad een functioneel gebouw, waar menige kerkelijke gemeente jaloers op zou zijn. De Vries spreekt alleen met enige terughoudendheid, omdat juist de inzet van kerkgebouwe..

