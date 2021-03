Dit kun je in de kerk wél doen om mensen met een depressie te helpen

Denderen we na de corona-pandemie af op een depressie-epidemie? Dat zou zomaar kunnen. Maar in de kerk gaat praten over depressiviteit nog lang niet altijd goed. Als christenen nu eens de donkerte van de ziel niet alleen als onnoemelijk zwaar, maar ook als een geschenk zouden herkennen?

Alsof er een drijfnat laken over je heen hangt, een mist in je hoofd, een donkere wolk, een grimmig monster. Over depressieve gevoelens lijk je alleen in beelden te kunnen praten. Zelf heb ik het vaak van armoede maar over een zwart gat dat je kan aangrijnzen. Niet alleen in het rijke Westen neemt depressiviteit al jaren toe, maar ook in armere landen zoals Ethiopië, meldden wetenschappers vorige maand. En dan zijn er nog de psychische effecten van corona en lockdown.

De relatie tussen geloof en depressie is dubbel, zacht gezegd. Enerzijds kan het geloof een enorme steun zijn, anderzijds kunnen goedbedoelende medegelovigen je eenvoudig nog verder de put in praten. Niet alleen met een star en streng godsbeeld, maar zeker ook met gelovige tsja..

