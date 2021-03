Voorgangers en kerken in Groningen en Friesland in zwart-wit

De keuze voor de Friese en Groninger kerken als fotoproject kwam letterlijk op zijn pad, toen fotograaf Jeroen Taalman langs een oud kerkje in zijn woonplaats Apeldoorn liep. Met de vraag ‘wie daar nu nog naar toe gaat’ in het achterhoofd, ging hij op zoek naar soortgelijke dorpskerken in Nederland. Om zich een beetje te beperken, bezocht hij in de noordelijke provincies kerken die gewoon nog in gebruik zijn als huis van gebed en van het Woord. Dat bleken er nog aardig wat te zijn, al zijn ook hier veel kerken hun originele functie kwijt. Taalman zocht ook de voorgangers op, sprak soms urenlang met hen en fotografeerde hen.

Image Caption

Dominee Aafke Nicolai, van de Protestantse Gemeenten Stavoren en Hindeloopen. - beeld Jeroen Taalman

Van baptist tot katholiek, van christelijk-gereformeerd tot doopsgezind - zo kleurrijk als de geportretteerde dominees en pastoors zijn, zo zwart-wit zijn de foto’s. Met een beetje extra contrast tussen licht en donker, wat de foto’s hun artistieke uitstraling geeft. Maar het project van Taalman behelst meer dan een mooi bladerboek. Bij elke kerkfoto staat een korte beschrijving van de gemeente, de geschiedenis van het gebouw en andere wetenswaardigheden. Dan volgt het portret van de dominee, kerkelijk werker of pastoor die aan die kerk verbonden is, met haar of zijn levensloop. Het boek, met een voorwoord van domineeszoon Freek de Jonge (geboren in de pastorie van Westernieland), verschijnt naar verwachting volgende maand. Daarnaast is er een reizende tentoonstelling gepland, te beginnen in Friesland. Meer informatie: portretvandekerk.nl



Kerkgebouw De Schutse in Appelscha. - Jeroen Taalman



Interieur van de vrije baptistenkerk Bethel in Drachten. - beeld Jeroen Taalman



Voorganger Jacob Folkerts van de Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten. - beeld Jeroen Taalman



Het golvend dak van de Rehobothkerk in Zwaagwesteinde. - beeld Jeroen Taalman