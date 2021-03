CGK stelt besluit vrouw in ambt uit

Nunspeet

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken heeft dinsdagavond na een lange discussie ingestemd met het voorstel van het moderamen om de besluitvorming over de vrouw in het ambt uit te stellen tot 2022. De beslissing was bij het ter perse gaan van de woensdagkrant nog niet bekend. In juni hopen de afgevaardigden nog één keer te vergaderen, daarna wordt de vergadering gesloten om in de loop van 2022 weer heropend te worden. Het moderamen hoopt dat voor- en tegenstanders van de vrouw in het ambt in de tussentijd dichter bij elkaar zullen komen. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .