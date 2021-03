Een verbod op zogenoemde homogenezingspraktijken dreigt de godsdienstvrijheid in te inperken. Onder meer pastoraat voor celibataire homo’s zou strafbaar worden. Daarvoor waarschuwen evangelische kerkleiders in Engeland in een brief aan de regering. Ook in Nederland willen kerkleiders voorkomen dat zo’n verbod de godsdienstvrijheid inperkt.

Driebergen

Evangelische kerkleiders in Nederland denken erover na of en hoe ze de overheid willen waarschuwen tegen een verbod op homogenezing waardoor de godsdienstvrijheid mogelijk onder druk komt te staan. Jan Wolsheimer, directeur van MissieNederland, brengt dat onderwerp vrijdag onder de aandacht bij de leiders van de zeven evangelische kerkgenootschappen die bij de koepel zijn aangesloten. Aanleiding is een brief van de Britse tak van de Evangelische Alliantie - de organisatie waar MissieNederland bij hoort - aan de regering van het Verenigd Koninkrijk. Daarin waarschuwt de EA, die in Engeland zo’n twee miljoen evangelische christenen vertegenwoordigt, dat het wetsvoorstel waar nu over wordt ..

