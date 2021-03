Zieke apologeet en kerkplanter Tim Keller schrijft over de opstanding

De New Yorkse theoloog en predikant Tim Keller schreef het nieuwe boek Hope in times of fear

New York

In zijn nieuwe boek Hope in times of fear, dat waarschijnlijk in het najaar of volgend jaar in het Nederlands verschijnt, schrijft Tim Keller (70) over Pasen, maar bespreekt hij ook actuele thema’s zoals racisme. De opstanding van Jezus uit de dood is volgens Keller van doorslaggevende betekenis voor het leven van alledag, ook in de huidige coronacrisis.

De oprichter van de Redeemer Presbyterian Church in New York kreeg in juni te horen dat hij alvleesklierkanker heeft. Tijdens zijn chemobehandelingen en middenin de coronapandemie en de discussie over Black Lives Matter in de Verenigde Staten schreef Keller dit boek. Het hoopvolle thema van Jezus’ opstanding gaf hem daarvoor de kracht, zegt hij.

Keller begint in Hope in times of fear ..

