Opperrabbijn Jacobs benoemd als voorzitter Brusselse commissie tegen antisemitisme

Opperrabbijn Binyomin Jacobs (72) is benoemd als voorzitter van de Committee for Combatting Antisemitism in Brussel.

Deze commissie die strijdt tegen antisemitisme is onderdeel van de European Jewish Association, een organisatie die bij de Europese Commissie de Joodse belangen behartigt. Jacobs was al actief in deze commissie. Als voorzitter zal hij contact onderhouden met de regeringsleiders van de 27 lidstaten van de Europese Commissie. Binyomin Jacobs is als opperrabbijn het gezicht van het jodendom in Nederland en de strijd tegen antisemitisme.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .