Jehova’s Getuigen België schuldig aan discriminatie

De organisatie achter Jehova’s Getuigen in België is volgens de rechtbank in Gent schuldig aan het aanzetten tot discriminatie en haat of geweld tegen ex-leden.

Gent

Ze krijgt een boete van 12.000 euro voor een verregaand beleid van uitsluitingen van leden die uit de geloofsgemeenschap zijn gestapt, en die verstoten en sociaal geïsoleerd worden op last van de organisatie. Door allerlei toeslagen komt de werkelijke geldboete neer op 96.000 euro.

De zaak was in 2015 gestart door Patrick Haeck, een hooggeplaatste Jehova’s-getuige die na 35 jaar de geloofsgemeente verliet. Hij had zelf jarenlang als lid van het gerechtelijk comité van de Jehova’s Getuigen meegewerkt aan uitsluitingen van leden die opstapten, tot hij vond dat het te ver ging. Het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia en een vijftiental slachtoffers sloten zich bij de rechtszaak aan. Volgens een van de advocaten van de slachtoffers moeten Jehova's-getuigen ex-leden ‘mijden als de pest'. Zo wordt een uitgetreden man wiens vrouw nog wel lid is in zijn eigen woning genegeerd, zei hij. Een andere vrouw heeft haar vader nooit meer gezien sinds de organisatie bevel gaf tot haar uitsluiting. <